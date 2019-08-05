Экономист рассказал, сколько россиян на самом деле получают 75 тыс. рублей
Эксперт в эфире НСН опроверг данные исследования РИА "Новости".
Согласно исследованию РИА «Новости», 12% россиян получают зарплату 75 тыс. рублей и выше. Прежде всего, это нефтяники, газовики и шахтеры. Также высокие зарплаты у работников рыболовной отрасли, финансового сектора и занятых в IT и связи.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, почему этому исследованию верить не стоит.
«Это не 12% россиян. Это, может, 12% занятых. И тогда доля россиян будет 5%. У нас экономически активное население – 72 млн человек. 12% - это 15 млн человек. При медианной зарплате в 30 тыс. рублей нереально, чтобы из 70 млн у 15 млн была зарплата в 75 тыс. рублей. Вот если брать 12% от официально занятых – это примерно 30 млн человек, то будет похоже на правду», - пояснил он.
Эксперт отметил, что зарплата 75 тыс. рублей – это чуть больше тысячи долларов.
«У нас население в стране – почти 150 млн человек. Из них зарплата чуть больше тысячи долларов – только у двух-трех млн человек. Это очень мало. Дальше еще интереснее. Зарплата должна соответствовать уровню производительности труда. Она и соответствует. И зарплаты будут расти только тогда, когда будет расти производительность труда», - добавил он.
Ранее Денис Ракша в эфире НСН объяснил, что переход Росстата на новую методологию подсчета реальных доходов населения нужен, чтобы скрыть истинное положение дел.
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