Экономист рассказал, сколько россиян на самом деле получают 75 тыс. рублей

Согласно исследованию РИА «Новости», 12% россиян получают зарплату 75 тыс. рублей и выше. Прежде всего, это нефтяники, газовики и шахтеры. Также высокие зарплаты у работников рыболовной отрасли, финансового сектора и занятых в IT и связи.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, почему этому исследованию верить не стоит.

«Это не 12% россиян. Это, может, 12% занятых. И тогда доля россиян будет 5%. У нас экономически активное население – 72 млн человек. 12% - это 15 млн человек. При медианной зарплате в 30 тыс. рублей нереально, чтобы из 70 млн у 15 млн была зарплата в 75 тыс. рублей. Вот если брать 12% от официально занятых – это примерно 30 млн человек, то будет похоже на правду», - пояснил он.