Перекошенные приоритеты. В РАН объяснили высокие доходы нефтянников

«Нефть остается главным источником национального дохода, несмотря на все разговоры о сокращении доли нефтегазовых доходов, о том, что мы слезаем с нефтяной иглы, и поэтому неудивительно, что государство заинтересовано в первую очередь в работниках газовой и в работниках нефтяной сферы. Во-вторых, это означает, что у нас нет свободного бизнеса. У нас бизнесмены, которые занимаются не нефтью и газом, схваченными государством, имеют очень слабые шансы выдвинуться в разряд самых высокооплачиваемых компаний. Свидетельствует это еще и о том, что у нас остается перекошенная система приоритетов в экономике. И это ожидаемо, так было, по крайней мере, на протяжении двух десятилетий. В общем, ничего неожиданного тут нет», — сказал собеседник агентства.

Отметим, что исследование Росстата также показало, что наибольшими темпами в России растут заработки трудящихся в области здравоохранения и социальных услуг. В 2018 году их доходы увеличились на 23 процента, до 260 рублей в час.

