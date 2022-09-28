Экологическое мышление обсудят на Алтайском форуме «Нить природы»

Порядка 200 участников со всей России соберет Алтайский экологический форум «Нить природы». Он состоится 30 сентября – 1 октября в Горно-Алтайске.

Старт форуму даст акция по восстановлению лесов «Сохраним лес», в рамках которой будет высажено 70 молодых елей.

В первый день делегаты форума соберутся на площадке регионального агропромышленного парка Республики Алтай «АМЗА». Темой пленарного заседания выбрана «Экология мышления». На нем выступят станут депутаты Госдумы РФ, главы регионов, представители федеральных и региональных ведомств, бизнеса и науки. Среди спикеров - заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова.

Программа мероприятия разработана с учетом актуальных вопросов экологической федеральной повестки, а также задач устойчивого социально-экономического развития региона, включает в себя понятие экологического мышления. Организаторы форум отмечают, что мыслить экологично – значит, уважать дом, в котором мы живем, и задумываться о последствиях наших действий, принимая ответственность за них. Это также значит, мыслить стратегически, задумываться о далеких последствиях и системных эффектах, дозируя вмешательство, но не отказываясь от усилий.

Участники форума познакомятся с культурой, духовностью и традициями отношения к природе проживающих на Алтае людей, увидят неповторимые пейзажи и уникальную, нетронутую красоту Горного Алтая. Запланированы также молодежные и тематические мероприятия на природных площадках всесезонного комплекса «Манжерок».

По словам главы республики Олега Хорохордина, Алтай готов на своем примере продемонстрировать, что развиваться, сохраняя природу, можно и нужно. По его словам, в республике нет крупных промышленных производств, а также был создан первый в стране кластер возобновляемой энергетики. Кроме того, в регионе получило поддержку развитие традиционного сельскохозяйственного производства экологически чистой продукции под брендом «Горный Алтай».

На площадках форума пройдут дискуссии об основах жизни на территории Алтая, включая развитие экотуризма. Алтайский экологический форум — важное событие для представителей бизнеса, государственных и общественных структур, вовлеченных в дело защиты и сохранения окружающей среды. Участниками форума «Нить природы» станут лидеры мнений, ведущие политики и общественные организации в области экологии, культуры, образования, туризма и сохранения природы.

