Экологическая реабилитация водоемов началась в парке «Кусково»
На территории парка «Кусково» приступили к экологической реабилитации водоемов XVIII века. Мероприятия проводятся в рамках работ по сохранению и восстановлению лесопарка «Кусково». В прудах откачают воду, очистят от мусора и иловых отложений, немного углубят дно и вернут водоемам исторический внешний вид. Сейчас Кусковский каскад находится в запущенном состоянии, постепенно превращаясь в болото.
«К прудам в настоящее время организовали временные подъездные пути из плит, по которым будет передвигаться специализированная техника. По периметру Большого и Малого Радужных, Локасинского, Собачьего и Малого прудов выставлено ограждение. В Собачьем, Большом и Малом Радужных сейчас откачиваем воду, а в Малом и Локасинском прудах уже приступили к выемке донных отложений», - рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.
К Руинному и Сухому прудам обустраивают временные подъезды, их реабилитация начнется в ближайшее время.
После выемки иловых отложений во всех прудах немного углубят дно. Затем с помощью специальной гидроизоляционной мембраны обустроят противофильтрационный экран, который не позволит воде уходить в грунт. Специалисты также укрепят берега.
По словам Мельникова, для поддержания качества воды в прудах, а также предотвращения их цветения и заболачиваемости сделают систему постоянной подпитки от технического водопровода. Кроме того, обустроят систему перелива воды. Например, если Сухой пруд переполнится, то через специальную трубу лишняя вода будет уходить в канал Большого дворцового пруда. В результате будет обеспечиваться постоянное обновление и очистка воды в водоемах.
На берегах вдоль прудов появятся настилы с ограждением. Они будут соединены с общим пешеходным пространством парка и оборудованы видовыми площадками. На некоторых настилах установят качели. Для любителей порыбачить на берегу Малого Радужного пруда обустроят специальный мостик.
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