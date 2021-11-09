Экологи просят Собянина не благоустраивать природные территории Москвы

Российские экологические организации направили открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину с призывом не проводить так называемое благоустройство особо охраняемых и других природных территорий столицы. Они просят исключить из бюджета города средства на эти цели.

Авторы обращения выражают обеспокоенность, то такого рода работы могут нанести вред экологии мегаполиса. Коллективное обращение составили российское отделение Greenpeace и несколько экологических организаций. Они также призывают установить мораторий на финансирование такой деятельности до тех пор, пока не будет научно обоснована необходимость благоустройства каждой конкретной природной территории.

В послании отмечается, что в проекте бюджета столицы на три ближайших года заложены средства на благоустройство Битцевского леса, лесопарков «Покровское-Стрешнево» и «Кусково». Однако в результате, всё это может привести к снижению экологической эффективности данных территорий и к ухудшению состояния окружающей среды в Москве в целом.

Письмо также подписали представители Московского городского общества защиты природы, Центра охраны дикой природы, WWF России и общественной экологической организации «ЭКА».

