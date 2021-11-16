Египет или Москва: риелтор о выборе россиян на Новый Год
Встретить Новый год в коттедже под Москвой гораздо дешевле, чем у моря, но люди слишком долго не выезжали за пределы страны. Об этом рассказал руководитель комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риэлторов Валерий Лукинов.
Он отметил, что аренда подмосковного жилья в праздничный период начинается с тысячи рублей. В то же время сутки в комфортном доме с сауной и бассейном обойдутся примерно в 10 тыс. рублей.
Лукьянов подчеркнул, что не ожидает резкого роста спроса на жильё в праздники. Риелтор уверен, многие встретят Новый год у моря. «Россияне долго находились, за железным занавесом: невозможно было выехать за границу на тёплые моря», – объяснил Лукьянов в беседе с «Радио 1».
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о снижении стоимости путёвок в Египет после возобновления чартерных рейсов. Некоторые туры подешевели на 50%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- Египет или Москва: риелтор о выборе россиян на Новый Год
- Почётный адвокат: введение QR-кодов в транспорте не противоречит Конституции
- Красноярка нашла скрытую камеру на съёмной квартире
- В Москве пройдёт выставка картин в окружении диких пчёл
- В Белоруссии организуют логистический центр для мигрантов
- Военный эксперт объяснил, почему Россия не будет вступаться за Армению
- РФС ответил на слова Карпина о возможном уходе из сборной России
- Писателя Виктора Пелевина заметили в Таиланде спустя 20 лет
- Семеро польских полицейских были ранены во время атаки мигрантов
- Минтранс: требование о QR-кодах распространят и на зарубежные авиакомпании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru