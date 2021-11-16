Египет или Москва: риелтор о выборе россиян на Новый Год

Встретить Новый год в коттедже под Москвой гораздо дешевле, чем у моря, но люди слишком долго не выезжали за пределы страны. Об этом рассказал руководитель комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риэлторов Валерий Лукинов.

Он отметил, что аренда подмосковного жилья в праздничный период начинается с тысячи рублей. В то же время сутки в комфортном доме с сауной и бассейном обойдутся примерно в 10 тыс. рублей.

Лукьянов подчеркнул, что не ожидает резкого роста спроса на жильё в праздники. Риелтор уверен, многие встретят Новый год у моря. «Россияне долго находились, за железным занавесом: невозможно было выехать за границу на тёплые моря», – объяснил Лукьянов в беседе с «Радио 1».

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о снижении стоимости путёвок в Египет после возобновления чартерных рейсов. Некоторые туры подешевели на 50%.



