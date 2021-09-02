Егерь из Москвы рассказал, что будет голосовать онлайн на выборах в сентябре

Москвич Владислав Лазыкин, работающий егерем в охотничьем хозяйстве Корожечна рассказал, что выбрал способ проголосовать онлайн на сентябрьских выборах, потому что график работы у него достаточно сложный, и он не может часто посещать Москву. По его словам, регистрация заняла немного времени, все удобно и понятно. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Москва 24».

«Я работаю в охотничьем хозяйстве, и график работы достаточно сложный, я не могу часто посещать Москву, поэтому я и выбрал электронное голосование, чтобы можно было проголосовать удаленно. Раньше я дистанционно никогда не голосовал, вот в первый раз увидел на портале мэра Москвы такое предложение», - сказал Владислав Лазыкин.

При этом он подчеркнул, что, безусловно доверяет такому методу голосования. Причем связано это еще и с доверием к порталу мос.ру.

«Доверяю, потому что и записываюсь к врачу через портал мэра Москвы, и провожу коммунальные платежи. У меня нет никаких оснований не доверять этому порталу, потому что он обеспечивает комфортное пребывание. Безусловно, считаю, что это достойная альтернатива очному голосованию, потому что любой человек может удаленно в зависимости от его жизненных обстоятельств проголосовать. Я зарегистрировался и на портале, и на голосовании я тоже зарегистрировался. Регистрация заняла немного времени, все удобно, все понятно, очень дружелюбный интерфейс», - отметил Владислав Лазыкин.

Владислав Лазыкин добавил, что считает нужным принять участие в электронном голосовании.

«Потому что это мой город, в котором я родился, в котором живут мои близкие, моя дочь. Это будущее», - подытожил Владислав Лазыкин.

Как сообщаил ранее журналистам депутат Мосгордумы Александр Козлов, для консультации москвичей при онлайн-голосовании в период с 17 по 19 сентября 2021 года создана специальная горячая линия.

По словам депутата, специалисты ответят на вопросы о правилах подачи заявления на электронное голосование, о регистрации и других шагах. На горячую линию можно будет также обратиться, если во время регистрации произошла ошибка или избирателю пришел отказ в регистрации.

По словам депутата Мосгордумы, электронное голосование – относительно новая практика, поэтому особенно важно заранее разрешить все возможные спорные ситуации.

По его словам, сообщения о проблеме с регистрацией или голосованием также принимают по электронной почте support-vybory@mos.ru. В письме необходимо подробно описать проблему, а также сообщить номер телефона или СНИЛС, указанный в личном кабинете на официальном сайте мэра.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. На данный момент около 800 тыс. заявлений подали москвичи на участие в онлайн-голосовании.

