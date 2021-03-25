ЕГЭ сдадут в максимально комфортных условиях

Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране позволяет говорить о проведении ЕГЭ в 2021 году в июне, как было до пандемии.

По словам министра, непременно будет учтён опыт проведения ЕГЭ в 2020 году. Для того, чтобы экзамен прошел в максимально комфортных условиях и без рисков для учеников и организаторов, будут обеспечены меры эпидемиологической защиты.

Ранее Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ в 2021 году, сообщает RT. Первые экзамены намечены на 31 мая, обязательный русский язык выпускники будут сдавать 3 июня.

