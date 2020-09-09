ЕГЭ по иностранному языку не станет обязательным
Профильный совет при Минпросвещения РФ одобрил проект изменений по федеральным государственным образовательным стандартам, исключающий Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку из числа обязательных. Об этом сообщает РИА ФАН.
Документу остаётся пройти регистрацию в Минюсте.
Изначально предполагалось, что ЕГЭ по иностранным языкам станет обязательным с 2022-2023 года. Против этой инициативы выступили учителя, эксперты и общественные деятели. Один из распространённых аргументов заключался в том, что школы и преподаватели языков к такому шагу не готовы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 218 / сут.
Умерли
18 135+142 / сут.
Выздоровели
856 тыс.+6 409 / сут.
- Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии
- МИД России отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального
- В России создадут комбинированную вакцину против гриппа и COVID-19
- ЕГЭ по иностранному языку не станет обязательным
- Ефремов рассказал о первом ужине в СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru