ЕГЭ по физике и истории прошли без накладок

Единые государственные экзамены по физике и истории прошли сегодня в штатном режиме, не произошло каких–либо значимых накладок или нарушений. Об этом информирует Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, передает ТАСС.

Как ранее стало известно, что заявления на участие в ЕГЭ по физике подали около 158 тысяч человек, в том числе, 143 тысячи – выпускники нынешнего года. ЕГЭ по истории сдавали в районе 120 тысяч участников, из которых 104 тысячи – выпускники 2020 года.

Результаты сдави ЕГЭ по этим предметам станут известны не позднее 27 июля. Основной этап единых госэкзаменов в этом году организован с 29 июня по 25 июля. Они обязательны только для поступающих в вузы, остальным 11-классникам аттестат выдают по текущим оценкам в связи с пандемией коронавируса.

Следующими предметами станут обществознание и химия. Их предстоит сдать 16 июля.

