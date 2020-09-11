Ефремова перевели в новую камеру

Михаила Ефремова перевели из карантинной в обычную камеру СИЗО. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов. Он подчеркнул, что у актера нет претензий к условиям содержания, в камере есть телевизор и холодильник, пишет RT.

Также Иванов, ссылаясь на слова артиста, рассказал, что у Ефремова сложились прекрасные отношения с сокамерниками.

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А ранее в пятницу, 11 сентября, член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в эфире Первого канала заявила, что жалоб на Михаила Ефремова от сотрудников СИЗО-5 и сокамерников артиста не поступало.

«Он не был снобом, не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно», - отметила Меркачева.

Накануне член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявила, что актер недоволен приговорам суда и работой своего адвоката Эльмана Пашаева. По словам Ефремова, которые привели в ОНК, Пашаев «ни в коем случае» не будет защищать в апелляции.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:СИЗОСудМихаил Ефремов
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