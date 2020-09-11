Ефремова перевели в новую камеру

Михаила Ефремова перевели из карантинной в обычную камеру СИЗО. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов. Он подчеркнул, что у актера нет претензий к условиям содержания, в камере есть телевизор и холодильник, пишет RT.

Также Иванов, ссылаясь на слова артиста, рассказал, что у Ефремова сложились прекрасные отношения с сокамерниками.