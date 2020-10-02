Ефремов составил новую жалобу на приговор суда
Михаил Ефремов подал новую жалобу на свой приговор о смертельном ДТП. Об этом ТАСС проинформировали в Пресненском районном суде Москвы. В апелляции актёр выражает раскаяние в содеянном. Он также пишет о давлении со стороны адвоката Эльмана Пашаева, который настоял, чтобы Ефремов отказался от признательных показаний.
Артист уточняет, что распространённое в соцсетях видеообращение с извинениями он записал до вступления Пашаева в дело и по собственной воле. При этом сам юрист ранее утверждал, что именно он посоветовал записать это покаянное обращение.
Ранее в Пресненский суд поступило заявление Ефремова об отказе от услуг адвокатов Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Актер также попросил снять с рассмотрения жалобы на приговор, которые они успели подать в порядке апелляции.
Михаил Ефремов и его новые адвокаты просят смягчить приговор и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Актёр был приговорён к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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