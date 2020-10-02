Ефремов составил новую жалобу на приговор суда

Михаил Ефремов подал новую жалобу на свой приговор о смертельном ДТП. Об этом ТАСС проинформировали в Пресненском районном суде Москвы. В апелляции актёр выражает раскаяние в содеянном. Он также пишет о давлении со стороны адвоката Эльмана Пашаева, который настоял, чтобы Ефремов отказался от признательных показаний.

Артист уточняет, что распространённое в соцсетях видеообращение с извинениями он записал до вступления Пашаева в дело и по собственной воле. При этом сам юрист ранее утверждал, что именно он посоветовал записать это покаянное обращение.

Ранее в Пресненский суд поступило заявление Ефремова об отказе от услуг адвокатов Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Актер также попросил снять с рассмотрения жалобы на приговор, которые они успели подать в порядке апелляции.

Михаил Ефремов и его новые адвокаты просят смягчить приговор и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Актёр был приговорён к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

