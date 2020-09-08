Ефремов привезли в суд без вещей
8 сентября 202011:22
Актёр Михаил Ефремов отправился в суд на оглашение приговора без вещей - по-видимому, он рассчитывает, что его не отправят в колонию, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Артиста уже доставили в здание суда.
Ранее прокурор потребовал назначить Ефремову 11 лет колонии по обвинению в смертельном ДТП на Садовом кольце. Сам актёр утверждал, что ожидает приговор на срок в восемь лет.
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8 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru