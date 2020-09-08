Ефремов привезли в суд без вещей

Актёр Михаил Ефремов отправился в суд на оглашение приговора без вещей - по-видимому, он рассчитывает, что его не отправят в колонию, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Артиста уже доставили в здание суда.

Ранее прокурор потребовал назначить Ефремову 11 лет колонии по обвинению в смертельном ДТП на Садовом кольце. Сам актёр утверждал, что ожидает приговор на срок в восемь лет.

