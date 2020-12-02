Ефремов пока не будет просить Путина о помиловании
Михаил Ефремов пока не станет подавать прошение президенту России о помиловании. Об этом сообщил ТАСС адвокат актёра Андрей Алёшкин. Он объяснил такое решение тем, что отношение общества к такому шагу еще не вызрело.
При этом в прошли месяце защитник предлагал артисту просить помилования у Владимиру Путина. Тогда Ефремов не принял окончательного решения.
Как подчеркнул Алёшкин, любую информацию о том, что Заслуженный артист России уже якобы подал такое прошение, необходимо расценивать как фейк, передает Газета.ру.
В конце октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок лишения свободы с 8 до 7,5 лет в колонии общего режима.
Срок Михаил Ефремов будет отбывать в колони, расположенной в Белгородской области. Ближе к Новому году у актера закончится обязательный карантин, и он сможет выполнять работы.
Среди них - пошив одноразовых медицинских костюмов, хлебопечение, изготовление стеклянных сувениров, производство стирального порошка, отрубей и шлифованного гороха.
Как отмечает РЕН ТВ, Белгородская область стала первым регионом, объявившим нынешнее 31 декабря выходным днем. Таким образом, в последний день уходящего года актёр будет свободен от работ.
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