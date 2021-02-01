Ефремов подал новую жалобу на экс-адвоката Алешкина

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый по делу о смертельном ДТП, вновь подал жалобу на своего бывшего адвоката Андрея Алешкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что Ефремов пожаловался на защитника в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга, обвинив того в самопиаре и заключении договора обманом.

Кроме того, отбывающий наказание артист запретил адвокату давать любые комментарии в СМИ по его делу. По мнению Ефремова, Алешкин наносил вред его репутации и действовал против интересов подзащитного.

Актёр указал в жалобе, что Алешкин был нанят Никитой Джигурдой без согласия самого Ефремова. Защитник убедил, что займётся только вопросом помилования. Кроме того, Ефремов при подписании не читал договор и не уполномочил адвоката на участие в кассации. В связи с этим актёр отзывает подпись и просит считать договор недействительным.

Позже Алешкин подтвердил ТАСС подачу жалобы. Адвокат сообщил, что до 5 февраля он должен предоставить Адвокатской палате соответствующую информацию.

«Я не понимаю, чего добивается Ефремов. Я так понимаю, что это не он добивается, а его представители. Я не понимаю, за что и почему такая идет расправа», — заявил защитник.

Ранее Ефремов подавал жалобу на нарушение Алешкиным «тишины в СМИ». Решение по этому вопросу пока не принято. Как сообщал адвокат, все его комментарии журналистам были согласованы с актёром, право на взаимодействие со СМИ закреплялось договором.

