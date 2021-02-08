Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП
Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, подал кассационную жалобу на приговор суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.
Ранее стало известно, что артиста для участия в следственных действиях этапировали из колонии в Белгороде в следственный изолятор в Москве. Актёра поместили в столичное СИЗО «Водник», где он находился ранее до вступления приговора в силу, отмечает «Свободная пресса». Как сообщает телеканал «360», Ефремов проведёт в СИЗО как минимум два месяца.
Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель фургона, с которым столкнулся внедорожник актёра. Столичный Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил срок заключения актёра до 7,5 лет, напоминают Известия.
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