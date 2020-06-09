Ефремов под домашним арестом, Москва без пропусков, Крым открывают для туристов

Актер Михаил Ефремов, ставший днем ранее участником ДТП в Москве, в результате которого погиб человек, задержан и помещен под домашний арест до 9 августа.

В понедельник вечером Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. Он протаранил небольшой фургон на шасси «Лады», за рулем которого был 57-летний мужчина. Тест Михаила Ефремова на опьянение показал высокую концентрацию алкоголя - 2,1 промилле при разрешенных 0,16. Водитель фургона умер в больнице. Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ, которая предполагает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.





Первый день после отмены режима всеобщей самоизоляции и пропускной системы для передвижения по городу принес ощутимый прирост людей на улицах и машин на дорогах Москвы.