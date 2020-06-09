Ефремов под домашним арестом, Москва без пропусков, Крым открывают для туристов
НСН о наиболее заметных событиях дня.
Актер Михаил Ефремов, ставший днем ранее участником ДТП в Москве, в результате которого погиб человек, задержан и помещен под домашний арест до 9 августа.
В понедельник вечером Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. Он протаранил небольшой фургон на шасси «Лады», за рулем которого был 57-летний мужчина. Тест Михаила Ефремова на опьянение показал высокую концентрацию алкоголя - 2,1 промилле при разрешенных 0,16. Водитель фургона умер в больнице. Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ, которая предполагает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
Первый день после отмены режима всеобщей самоизоляции и пропускной системы для передвижения по городу принес ощутимый прирост людей на улицах и машин на дорогах Москвы.
Возникли заторы на въездах в город и затруднения в движении по ключевым столичным магистралям. По данным «Яндекс-пробки» на 18:30, степень загруженности московских дорог оценивалась в 6 баллов. Зримо увеличился и пассажиропоток в общественном транспорте. Фотографии из московского метро свидетельствуют о существенном росте числа пассажиров, вплоть до того, что соблюдение социальной дистанции оказалось крайне затруднительно. Платформы пригородных электричек на столичных вокзалах тоже оказались полны людей, которые, несмотря на то, что день формально рабочий, устремились не только в офисы, но и по магазинам.
Крым с 15 июня отменит обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других регионов России.
Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов. При этом в обсервацию на 14 дней по-прежнему будут помещаться граждане других стран, в том числе Украины. Сергей Аксёнов также подписал указ, разрешающий с 15 июня размещать в гостиницах жителей Крыма и Севастополя. Туристы из других российские регионов смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля, - сообщил Аксёнов. Между тем, стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, - предупредил в интервью «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Это связано с увеличившимся спросом на отечественные курорты, меньшим количеством работающих гостиниц и санаториев, укороченным из-за коронавируса туристическим сезоном, - объяснил собеседник издания. Противоположное мнение высказала в эфире НСН его коллега, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, по словам которой, цены на отдых в этом году будут такими же, как в 2019 году, а возможно, и ниже.
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