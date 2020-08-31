Ефремов отказался в суде от адвоката по назначению

Михаил Ефремов решил отказаться от услуг адвоката по назначению в ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу о смертельном ДТП. Защитника в довесок к уже вернувшимся в процесс Эльману Пашаеву и Елизавете Шаргородской предлагала назначить судья Елена Абрамова, передаёт ТАСС.

Как заявил актёр, ему достаточно двух уже имеющихся адвокатов по соглашению. Вслед за этим судья вывела из процесса назначенного защитника. Ранее в ходе процесса Ефремов заявил, что отказывается от услуг Пашаева, однако спустя три дня адвокат объявил, что вновь защищает интересы Заслуженного артиста РФ.

Между тем, перед началом сегодняшнего заседания судебные приставы не разрешили пройти в зал заседания из-за недостатка мест артисту Никите Джигурде, который явился, чтобы поддержать Ефремова.

