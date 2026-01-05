Ефимов: В Южном Медведкове в 2025 году появилась школа и детский сад

В столичном районе Южное Медведково было построено два образовательных учреждения: школа и детский сад. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года в Южном Медведкове появилось семь новых объектов образования. Два из них возвели в этом году – школу на 1100 мест и детский сад на 220 воспитанников. Их построили в рамках формирования жилого квартала», — указал вице-мэр.

По его словам, оба здания стали частью школы № 967 и уже функционируют.

Девелопер также благоустроил территорию и оборудовал две спортивных и девять прогулочных площадок, а также зоны отдыха и торжественное пространство.

Подробности о строительстве уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он отметил, что все было сделано за счет внебюджетных средств, а комплекс в своем составе также имеет пищеблок и медицинский пункт.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков указал, что во время возведения объектов было проведено 20 выездных проверок, участники которых оценили качество выполненных работ и оформили разрешение на открытие школы и детского сада.

Здания также получили зеленые пространства и зоны, оборудованные для посещения маломобильными гражданами. Девелопером проекты выступила группа компаний ПИК.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин объявил об окончании строительства детского сада в Южном Медведкове.

