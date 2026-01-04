Ефимов: Свыше 44 тысяч обращений обработали специалисты ЕКЦ в 2025 году
Специалисты Единого контактного центра столичного Комплекса градостроительной политики и строительства обработали более 44 тысяч запросов и обращений по вопросам градостроительства в 2025 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Центр создали в 2017 году. Здесь горожане и застройщики могут получить анализ земельного участка, консультацию по этапам реализации проектов, сведения о строительстве объектов и о программе реновации, а также многое другое.
«Единый контактный центр оперативно обрабатывает поступающие запросы. Среднее время на решение сложных задач, включающих в себя межведомственное взаимодействие, сократилось на 20 процентов. Всего в этом году специалисты обработали более 44 тысяч обращений по телефону, электронной почте и через портал mos.ru – это на 32 процента больше, чем в 2024 году. Наибольшее количество вопросов было связано с программой реновации. Также застройщики активно обращались за консультациями по подготовке к строительству и за помощью в заполнении заявлений на получение разрешений», – отметил вице-мэр.
Обратная связь специалистов центра с горожанами регулярно анализируется. По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, чаще всего по вопросам программы реновации обращались жители ВАО, САО и ЮВАО. Также порядка 360 запросов было направлено застройщиками на градостроительную проработку земельных участков. Кроме того, 2300 человек получили помощь в решении сложных строительных вопросов.
