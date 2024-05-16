Ефимов: Строители на треть выполнили облицовку путевых стен станции «Корниловская»

Строители выполняют на будущей станции метро «Корниловская» Троицкой линии архитектурно-отделочные работы, площадь объекта — свыше 56 тысяч квадратных метров. Сейчас ведется оформление путевых стен, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Согласно проекту на станции метро «Корниловская» будет образована многофигурная композиция из металлических панелей желтого, оранжевого и бордового цветов. В ходе архитектурной отделки платформенного участка станции строители ведут монтаж алюминиевых панелей путевых стен общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. В настоящий момент выполнена примерно треть от этого объема», — отметил вице-мэр.

Сейчас завершается укладка пола гранитом на платформенном участке, начинается установка потолочных панелей и отделка колонн. Первые образцы потолочных панелей уже находятся на платформе, строители выполняют их пробное размещение на подсистемах.

Кроме того, в надземном вестибюле выполнили витражное остекление, а в подземном вестибюле закончили облицовку пола и стен сибирским гранитом и саянским мрамором.

По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, продолжается устройство инженерных систем — уже построено свыше двух километров общеобменных систем вентиляции и более четырех километров трубопроводов, а также порядка 63 км электрокабеля. Кроме того, установлены лифт и эскалаторы, строители монтируют оборудование тягово-понизительной подстанции, автоматики и телемеханики движения поездов, отметил он.

Загрутдинов добавил, что в прилегающих тоннелях заканчивается устройство жесткого основания и ведется монтаж верхнего строения пути — укладка рельсов завершена более чем на 75%.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал скорое завершение строительства трех станций Троицкой линии.

