Ефимов: С 2011 года появилось 18 объектов культуры в ЦАО
Новые объекты культуры суммарной площадью 97 тысяч квадратных метров появились в центре Москвы с 2011 года. Работы курировал Департамент гражданского строительства, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Москве ежегодно возводят новые объекты культуры и обновляют уже существующие. Это преображает городскую среду и стимулирует развитие экономики. С 2011 года в девяти районах Центрального административного округа появилось 18 объектов культуры общей площадью 97 тысяч квадратных метров. Они находятся в районах Хамовники, Басманный, Красносельский, Пресненский, Таганский, Тверской, Замоскворечье, Мещанский и Арбат. Здания и сооружения построены с применением передовых технологий и нестандартных архитектурных решений. Все работы проводились в рамках Адресной инвестиционной программы», – отметил вице-мэр.
Так, в 2024 году были установлены памятники руководителю уголовного сыска Аркадию Кошко в Тверском районе и народному артисту СССР Михаилу Ульянову.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента культуры Алексея Фурсина, появление новых культурных объектов в центре Москвы позволяет расширить выбор способов провести культурный досуг и создает новые возможности для того, чтобы москвичи и гости столицы могли познакомиться с разными видами искусства.
Кроме того, комплексная реконструкция павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке была выполнена в 2022 году. Его площадь увеличилась до 6000 «квадратов».
В свою очередь глава столичного Департамента гражданского строительства Алексей Александров отметил, что с 2011 года в центре Москвы построили и реконструировали семь театров суммарной площадью 39,4 тысячи «квадратов. В частности, это театр «Et Cetera» в Красносельском районе, Детский музыкальный театр юного актера в Басманном районе и Московский театр Олега Табакова в Мещанском районе.
Также Московский музыкальный театр «Геликон-опера» был отреставрирован в 2015 году. Рабочие выполнили реконструкцию исторической части театра и соседних строений. Современные технологии позволяют удачно совмещать историческое наследие и новые потребности в использовании театра.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что на развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия Москвы в 2026 году будет потрачено 303,6 миллиарда рублей.
Строительство социальных объектов в столице отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
