Ефимов: Реконструкция Центрального Московского ипподрома выполнена на 37%

Комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома на Беговой улице, который был основан в 1834 году, завершена на 37%. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Главная задача масштабной комплексной реконструкции – вернуть Центральному Московскому ипподрому архитектурную красоту и величие. Сейчас общая готовность объекта составляет 37%. Значительная часть работ проводится в Главном корпусе, являющемся объектом культурного наследия регионального значения. Здесь реставрируют металлические конные скульптуры, лепной декор на фасадах и трибунах. Кроме того, ведутся работы по кровле и инженерным системам. На сегодня специалисты завершили расчистку фасада Главного корпуса и реставрацию кирпичной кладки, а также усилили фундамент. По итогам проведения комплексной реконструкции площадь Центрального Московского ипподрома вырастет в два раза и составит 115,1 тысячи квадратных метров, здесь появится примерно одна тысяча рабочих мест. Ипподром станет современным пространством, объединяющим культуру, спорт и отдых в самом сердце Москвы», – отметил вице-мэр.

Также выполняется активная реконструкция Конного двора. По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, обновленный Конный двор будет включать в себя 14 конюшен более чем на 1000 голов, в том числе для беговых и скаковых лошадей и гостевых конюшен, а также комплекс для соревнований с манежами. Кроме того, здесь будет создан ветеринарный блок полного цикла. Готовность объекта составляет 58% — строятся ветеринарная клиника, административно-бытовой комплекс и конюшни.

Также будут построены новые тоннели, которые станут значимой частью логистической инфраструктуры объекта. Двухпутный тоннель протяженностью 190 метров необходим для безопасного прохода лошадей между конюшнями и ипподромным кругом, а 300-метровый тоннель будет предназначен для обслуживающей техники. Кроме того, для посетителей ипподрома возведут подземный пешеходный переход длиной 100 метров.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что реконструкция Центрального Московского ипподрома закончится через год.

