Ефимов: Почти 200 тысяч запросов обработали в контакт-центре Стройкомплекса

Сотрудники единого контактного центра справочно-консультационной службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, созданной по поручению столичного мэра Сергея Собянина весной 2017 года, ответили на порядка 200 тысяч вопросов от заявителей. Москвичей интересовали программа реновации, строительство городской инфраструктуры, процедуры в сфере строительства, предоставление госуслуг и другие темы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2017 года специалисты единого контактного центра провели 163 онлайн-консультации и ответили почти на 200 тысяч вопросов. Ежегодно количество обращений в единый контактный центр увеличивается. Это обусловлено активным градостроительным развитием Москвы и реализацией масштабных инфраструктурных проектов. В том числе внедрением новых форматов взаимодействия города и его жителей. Кроме того, с апреля 2022 года в составе контактного центра работает подразделение, которое составляет пошаговую инструкцию по прохождению застройщиками процедур в строительстве под индивидуальный запрос – дорожную карту. Специалисты единого контактного центра уже подготовили 80 таких инструкций», – рассказал Владимир Ефимов.

Дорожная карта включает в себя последовательность действий застройщика по оформлению документов и прохождению административных процедур на всех этапах строительства объекта — от проектирования до ввода в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет.

По словам главы столичного Департамента градостроительной политики Сергея Левкина, сотрудники единого контактного центра не только отрабатывают запросы по электронной почте и телефону, но и проводят персональные онлайн-консультации с москвичами и столичными застройщиками. В ходе встреч столичными жителями чаще всего затрагивались темы, связанные с программой реновации, сроками переезда и строительством индивидуального жилого дома. Застройщиков наиболее часто интересовали нюансы получения разрешений на строительство и ввода объекта в эксплуатацию и подготовка градостроительного плана земельного участка.

