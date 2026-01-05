Ефимов: Москвичи приобрели 490 участков под ИЖС за семь лет у города

Москвичи приобрели участки общей площадью 61,4 га под индивидуально жилищное строительство (ИЖС) у города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего за семь лет горожане приобрели под индивидуальное жилищное строительство 490 земельных участков общей площадью более 61,4 га. Больше всего объектов выставляется на продажу на территории ТиНАО. Именно здесь горожане приобрели более 80% земли под ИЖС», — указал вице-мэр.

Жители города могут построить свыше 254 тысяч кв. м жилья на приобретенных участках. Максимальная площадь одного владения может разниться от 140 до 1,3 тысячи кв м.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева указала на то, что процесс покупки стал куда удобнее. Теперь они все доступны на Инвестиционном портале города, где принимаются все заявки на покупку, а также проводятся торги при участии нескольких претендентов, добавила она. По ее словам, в данный момент на сайте доступны 20 участков для приобретения.

Москвичи все чаще выбирают жизнь в частных домах. Это стало стимулом для роста спроса на земельные участки. В прошлом году более 90% из общего числа проданных объектов были реализованы через городские аукционы.

