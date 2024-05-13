Ефимов: Москва выделила более 90 участков для развития инфраструктуры

За первый квартал 2024 года застройщикам Москвы выделили более 90 земельных участков для строительства жилья, социальных объектов и транспортной инфраструктуры в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За первый квартал этого года город выделил 86,08 гектара земли для строительства за счет бюджета школ, детских садов, учреждений здравоохранения и административных зданий. Застройщики также проведут реконструкцию и возведут новые дороги, транспортные развязки, эстакады и мосты. Всего заключен 91 договор на предоставление участков в безвозмездное пользование», – рассказал он.

Уточняется, что 53,75 гектара земли было выделено для развития транспортной инфраструктуры. На 6,7 гектарах появятся спортивные, культурные и иные объекты.

Еще на 14,42 гектарах намерены возвести школы и детские сады. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, запланировано строительство школы на 800 учеником в районе Южное Бутово.

«В районе Раменки появится детский сад на 150 мест. Он будет расположен на пересечении улицы Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме реки Раменки. Для этого город предоставил участок в 0,6 гектара», – также сказал он.

В Савеловском районе представлен участок площадью для строительства здания Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. В районе Филевский Парк появится многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова, завершить работы намерены в 2028 году.

