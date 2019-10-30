Эффективно и чётко. Профессор Рошаль похвалил детского омбудсмена Кузнецову

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, глава Национальной медицинской палаты, руководитель отделения неотложной хирургии и травматологии Научного центра здоровья детей РАМН Леонид Рошаль высоко оценил деятельность уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой. По словам профессора, она выполняет свои обязанности качественно и эффективно, несмотря на всю сложность задач, передает РАПСИ.

Слова поддержки в адрес детского омбудсмена Рошаль высказал на встрече с журналистами, которая была посвящёна безопасности несовершеннолетних в осенне-зимний период. Он, в частности, отметил эффективную деятельность Кузнецовой, направленную на предотвращение случаев выпадения детей из окон. Сейчас, по словам педиатра и хирурга, с приближением зимы уполномоченный совершенно правильно ставит важный вопрос, связанный с возможными травмами детей.

Кроме того, Леонид Рошаль положительно оценил работу МЧС в этом направлении. По оценке профессора, отечественное ведомство – самое эффективное среди его аналогов в других странах.

