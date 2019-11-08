Единый тариф на вывоз мусора в России планируют изменить

Правительство РФ уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов. Как отмечают «Ведомости», это должно сказаться на плате конечных потребителей. Источник подчёркивает, что, в частности, определены правила расчета затрат на амортизацию. Кроме того, расчетная предпринимательская прибыль должна рассчитываться без учета расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Между тем, ранее стало известно, что в России неуплата за вывоз мусора со стороны компаний составляет около 70%, от населения в бюджет по данному показателю не поступает около 30%. Такую статистику привел глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев, отмечает RT.