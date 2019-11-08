Единый тариф на вывоз мусора в России планируют изменить
Правительство РФ уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов. Как отмечают «Ведомости», это должно сказаться на плате конечных потребителей. Источник подчёркивает, что, в частности, определены правила расчета затрат на амортизацию. Кроме того, расчетная предпринимательская прибыль должна рассчитываться без учета расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Между тем, ранее стало известно, что в России неуплата за вывоз мусора со стороны компаний составляет около 70%, от населения в бюджет по данному показателю не поступает около 30%. Такую статистику привел глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев, отмечает RT.
В эфире НСН бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов подтвердил, что юрлица недоплачивают за вывоз мусора, а также назвал причины такого положения дел.
«Это правда, к сожалению. На мой взгляд, за прошедшие 10 полных месяцев мы видим, что мусорная реформа состоялась, она запущена. Намечены «дорожные карты» по реализации реформы согласно паспорту нацпроекту «Экология». И уже понятно, какие шаги в какой период будут сделаны. Это плюс. А одним из минусов – их несколько, но наиболее жирные минусы – это работа региональных операторов с юрлицами.
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