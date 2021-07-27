Единый интернет-тариф могут ввести в российских школах

Согласно документу, предусматривается мониторинг стоимости услуг провайдеров по обеспечению доступа к интернету и определение причины значительного превышения стоимости услуг.

В настоящее время в стране ведется оценка тарифов на интернет. В этом направлении работают ФАС и Минцифра.

Как сообщил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, в России отмечается высокое качество интернета по сравнению с Европой или Австралией.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в стране появится «белый интернет» для школьников. Там тоже будут социальные сети и мессенджеры, но с проверенным содержанием.

