Единый интернет-тариф могут ввести в российских школах

Общероссийский народный фронт предложил ввести единый тариф на интернет для школ и принять единый для всех субъектов РФ стандарт качества доступа в Сеть, пишут «Известия» со ссылкой на письмо сопредседателя ОНФ Елены Шмелевой в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Медведев призвал обеспечить высокоскоростным интернетом все школы

Согласно документу, предусматривается мониторинг стоимости услуг провайдеров по обеспечению доступа к интернету и определение причины значительного превышения стоимости услуг.

В настоящее время в стране ведется оценка тарифов на интернет. В этом направлении работают ФАС и Минцифра.

Как сообщил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, в России отмечается высокое качество интернета по сравнению с Европой или Австралией.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в стране появится «белый интернет» для школьников. Там тоже будут социальные сети и мессенджеры, но с проверенным содержанием.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ОбразованиеШколаИнтернет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры