Единый интернет-тариф могут ввести в российских школах
Общероссийский народный фронт предложил ввести единый тариф на интернет для школ и принять единый для всех субъектов РФ стандарт качества доступа в Сеть, пишут «Известия» со ссылкой на письмо сопредседателя ОНФ Елены Шмелевой в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Согласно документу, предусматривается мониторинг стоимости услуг провайдеров по обеспечению доступа к интернету и определение причины значительного превышения стоимости услуг.
В настоящее время в стране ведется оценка тарифов на интернет. В этом направлении работают ФАС и Минцифра.
Как сообщил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, в России отмечается высокое качество интернета по сравнению с Европой или Австралией.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в стране появится «белый интернет» для школьников. Там тоже будут социальные сети и мессенджеры, но с проверенным содержанием.
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