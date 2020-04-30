«Единство» подготовило законопроект о профилактике домашнего насилия

Организация по защите матери и ребенка «Единство» подготовила новый законопроект о профилактике домашнего насилия. Эта тема актуализировалась на фоне ситуации с коронавирусом, отмечает создатель организации Алена Полынь. По её словам, режим самоизоляции стал не причиной роста домашнего насилия, а катализатором, который показал глубину проблемы.

«Современный ритм жизни практически не оставляет времени на общие интересы и действительно совместную жизнь в семье. Вынужденное длительное совместное проживание в условиях карантина свело, порой, чужих по сути людей. Ситуацию усугубляют психическое напряжение из-за неуверенности в будущем, финансовых проблем и страха заразиться», - объяснила эксперт.

Всё это, по словам Полынь, привело к всплеску домашнего насилия. Она утверждает, что её организаций ежедневно получает жалобы женщин на рукоприкладство мужей. Побои стали также следствием злоупотребления алкоголем.

В целом, по оценке организатора «Единства», семейное рукоприкладство в России стало следствием неправильного воспитания детей. Так, Полынь ставит под вопрос элемент патриотического воспитания, когда учат умирать за родину, а не жить для неё. Уважение к старшим, по её словам, формируется не на основании мудрости , а просто по причине возраста и тогда уважать приходится, например, деда алкоголика.