«Единство» подготовило законопроект о профилактике домашнего насилия
Организация по защите матери и ребенка «Единство» подготовила новый законопроект о профилактике домашнего насилия. Эта тема актуализировалась на фоне ситуации с коронавирусом, отмечает создатель организации Алена Полынь. По её словам, режим самоизоляции стал не причиной роста домашнего насилия, а катализатором, который показал глубину проблемы.
«Современный ритм жизни практически не оставляет времени на общие интересы и действительно совместную жизнь в семье. Вынужденное длительное совместное проживание в условиях карантина свело, порой, чужих по сути людей. Ситуацию усугубляют психическое напряжение из-за неуверенности в будущем, финансовых проблем и страха заразиться», - объяснила эксперт.
Всё это, по словам Полынь, привело к всплеску домашнего насилия. Она утверждает, что её организаций ежедневно получает жалобы женщин на рукоприкладство мужей. Побои стали также следствием злоупотребления алкоголем.
В целом, по оценке организатора «Единства», семейное рукоприкладство в России стало следствием неправильного воспитания детей. Так, Полынь ставит под вопрос элемент патриотического воспитания, когда учат умирать за родину, а не жить для неё. Уважение к старшим, по её словам, формируется не на основании мудрости , а просто по причине возраста и тогда уважать приходится, например, деда алкоголика.
Алёна Полынь величает себя «ведающей матерью» от слова «ведьма». Это слово она не избегает, а разъясняет его суть. По ее мнению, кто как не ведьма - ведающая мать - должна встать во главе процесса восстановления ценности семьи и рода. На площадке НСН депутат Виталий Милонов оскорблял Алену Полынь на том основании, что она ведьма. Решением суда его признали виновным, а ведьма Алена Полынь продолжила творить добро и помогать семьям и не только магически.
Источник проблемы домашнего насилия, по её мнению, кроется также в принижении роли женщины. Даже именовать представительниц прекрасной половины человечества Полынь считает необходимым иначе – женчина, от Чина жены.
Организация по защите матери и ребенка «Единство» помогает женщинам стать настоящими женами и матерями, чтобы избежать ситуации, когда даже мать может поднять руку на ребёнка. Алёна Полынь убеждена, что помощь в современной семье нужна как мужчине так и женщине. Представители «Единства» - от врачей до психологов и адвокатов – готовы её предоставить.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
106 тыс.+7 099 / сут.
Умерли
1 073+101 / сут.
Выздоровели
11 619+1 333 / сут.
- Заболевший коронавирусом Мишустин предложил Белоусова на должность и.о. премьера
- Михаил Мишустин заразился коронавирусом
- Собянин заявил о стабилизации обстановки с коронавирусом в Москве
- Без суда: Мамаев готов возместить телеведущей ущерб за автомобиль
- Уткин ответил на угрозу Соловьева расправиться с ним
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru