«Единство» подготовило законопроект о профилактике домашнего насилия

Организация по защите матери и ребенка «Единство» подготовила новый законопроект о профилактике домашнего насилия. Эта тема актуализировалась на фоне ситуации с коронавирусом, отмечает создатель организации Алена Полынь. По её словам, режим самоизоляции стал не причиной роста домашнего насилия, а катализатором, который показал глубину проблемы.

«Современный ритм жизни практически не оставляет времени на общие интересы и действительно совместную жизнь в семье. Вынужденное длительное совместное проживание в условиях карантина свело, порой, чужих по сути людей. Ситуацию усугубляют психическое напряжение из-за неуверенности в будущем, финансовых проблем и страха заразиться», - объяснила эксперт.

Всё это, по словам Полынь, привело к всплеску домашнего насилия. Она утверждает, что её организаций ежедневно получает жалобы женщин на рукоприкладство мужей. Побои стали также следствием злоупотребления алкоголем.

В целом, по оценке организатора «Единства», семейное рукоприкладство в России стало следствием неправильного воспитания детей. Так, Полынь ставит под вопрос элемент патриотического воспитания, когда учат умирать за родину, а не жить для неё. Уважение к старшим, по её словам, формируется не на основании мудрости , а просто по причине возраста и тогда уважать приходится, например, деда алкоголика.

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Алёна Полынь величает себя «ведающей матерью» от слова «ведьма». Это слово она не избегает, а разъясняет его суть. По ее мнению, кто как не ведьма - ведающая мать - должна встать во главе процесса восстановления ценности семьи и рода. На площадке НСН депутат Виталий Милонов оскорблял Алену Полынь на том основании, что она ведьма. Решением суда его признали виновным, а ведьма Алена Полынь продолжила творить добро и помогать семьям и не только магически.

Источник проблемы домашнего насилия, по её мнению, кроется также в принижении роли женщины. Даже именовать представительниц прекрасной половины человечества Полынь считает необходимым иначе – женчина, от Чина жены.

Организация по защите матери и ребенка «Единство» помогает женщинам стать настоящими женами и матерями, чтобы избежать ситуации, когда даже мать может поднять руку на ребёнка. Алёна Полынь убеждена, что помощь в современной семье нужна как мужчине так и женщине. Представители «Единства» - от врачей до психологов и адвокатов – готовы её предоставить.

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ФОТО: Алена Полынь
ТЕГИ:Домашнее Насилие
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