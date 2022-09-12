«Единая Россия» заявила по итогам подсчета ДЭГ, что получит в Москве более 1100 мандатов

Кандидаты партии «Единая Россия» лидируют на муниципальных выборах в Москве. Об этом сообщает столичное городское региональное отделение политического объединения.

«Москва сделала свой выбор! В Москве завершился последний день выборов муниципальных депутатов. И после подсчетов голосов на ДЭГ лидируют кандидаты от "Единой России"», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале московского отделения партии.

В онлайн-голосовании приняли участие 1 748 616 избирателей. По предварительным подсчетам, кандидаты от «Единой России» лидируют в ДЭГ.

«Свыше 1 тыс. 100 муниципальных депутатов, выдвинутых "Единой Россией", получат мандаты депутатов», — отмечает партия.

