«Единая Россия» приостановила членство задержанного мэра Краснодара

Партия «Единая Россия» приостановила членство задержанного мэра Краснодара Андрея Алексеенко, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краснодарского регионального отделения политорганизации.

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В сообщении уточняется, что решение было принято в соответствии с Уставом партии, процедура является стандартной в случае возбуждения уголовного дела.

Ранее в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю заявили, что Алексеенко подозревают в получении взятки в виде ружья стоимостью порядка 1,6 млн рублей за выдачу заключения соответствия нормам новому многоквартирному дому в Краснодаре. Инцидент произошёл в 2018 году, когда чиновник занимал пост первого заместителя губернатора Кубани.

В настоящее время Алексеенко задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщает RT.

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