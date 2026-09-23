«Единая Россия» лидирует на голосовании в Вашингтоне и на Мальдивах
По предварительным данным Центризбиркома (ЦИК), после обработки 97,37% голосов на выборах в Госдуму девятого созыва партия «Единая Россия» (ЕР) получает 57,96% голосов по федеральному партийному списку, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,91%, «Справедливая Россия» - 5,10%.
ЕР набрала большинство голосов и на ряде зарубежных участков. Такая ситуация, по данным консульств, например, в Вашингтоне, Женеве и на Мальдивах. Количество испорченных бюллетеней на зарубежных УИКах составило 2,6%.
Выборы в Госдуму продолжались с 18 по 20 сентября. По последним данным, явка превысила 56%. С учетом одномандатных округов ЕР может получить 355 из 450 мандатов, сохранив конституционное большинство.
Окончательные итоги голосования ЦИК подведет 25 сентября.
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