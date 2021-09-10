Джон Шоул: Москва опережает Запад по уровню сервиса в центрах госуслуг

Американский специалист в области культуры сервиса, президент компании Service Quality Institute Джон Шоул заявил, что в США нет ни одного государственного агентства с таким сервисом, как в центрах госуслуг «Мои документы», сообщает пресс-служба московского правительства.

Выступая на IV Форуме социальных инноваций регионов он отметил, что московские центры госуслуг работают работают семь дней в неделю без выходных, и работают лучше, чем мировые коммерческие компании.

«Вы во многом начинаете опережать Запад. В центрах госуслуг «Мои документы» я увидел заботу о своих сотрудниках и клиентах. И это прекрасно. Хорошо, когда есть возможность слушать клиента и делать так, как он хочет», - подчеркнул Шоул.

По словам эксперта, подобный уровень сервиса «рождает доверие».

