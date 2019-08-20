Джигарханяна выписали из больницы

Армен Джигарханян выписан из больницы, сообщил РИА Новости официальный представитель актёра и режиссёра, позиционирующий себя как друг Народного артиста СССР, Артур Согомонян. По его словам, Армен Борисович чувствует себя хорошо.

В ближайшее время Дигарханян отправиться в Московский драматический театр, который он возглавляет, передает RT. Ранее Согомонян уточнил, что 83-летний актёр, страдающий диабетом, лёг в больницу на плановую профилактику, ему поставили капельницу.

Тем временем бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская стала жертвой обмана своего любовника Прохора Шаляпина, пишут «Дни.ру». Татьяна Гудзева, с которой артист встречался до Виталины, утверждает, что родила от Шаляпина сына. Она утверждает, что Прохор ведёт двойную жизнь, скрывая от Цымбалюк-Романовской, что продолжает встречаться с предыдущей пассией, правда, при этом, отказываясь признать сына.

