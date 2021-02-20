«Дыры не будет»: Венедиктов открыл будущее Лубянской площади

Лубянская площадь в центре российской столицы уже не останется в нынешнем виде, там обязательно появится памятник. Это подтвердил сегодня заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов во время онлайн-дискуссии в новой голосовой соцсети ClubHouse.

«Дыры там не будет», - подчеркнул Венедиктов. Он призвал определиться с тем, какой монумент там установить, поскольку вариант «давайте там ничего не делать», по его словам, не рассматривается в принципе.

Москвичам для общественного голосования на портале «Активный гражданин» с 25 февраля предполагается предложить только два варианта – возвращение на место памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, либо установка монумента князю Александру Невскому.

Голосование также будет организовано на интернет-ресурсах некоторых средств массовой информации. Памятник Дзержинскому был убран с Лубянской площади в августе 1991 года после провала путча ГКЧП. Сейчас монумент находится в парке «Музеон» возле нового здания Третьяковской галереи на Крымском валу.

В феврале несколько писателей и блогеров направили обращение в мэрию Москвы с просьбой вернуть на Лубянку перед зданием ФСБ памятник Дзержинскому, который, по их мнению, имеет историко-культурное значение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот вопрос провокационным и переадресовал его столичным властям.

Сейчас на Лубянской площади установлен Соловецкий камень — памятник жертвам политических репрессий в Советском союзе. Гранитная глыба доставлена из Соловецкого лагеря в Белом море. Она считается символом ГУЛАГа и «большого террора».

