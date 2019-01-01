Двух косаток из «китовой тюрьмы» погрузили в фуры у бухты Средняя

Двух косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморском крае погрузили в фуры. Их первыми выпустят в естественную среду обитания, сообщает РИА Новости.

Открытые вольеры для белух пусты, передает RT.

Ранее сообщалось, что освобождением косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы» занимаются специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Планируется, что косаток отправят на базу для морских млекопитающих в селе Иннокентьевка в Хабаровском крае. Только после этого их выпустят в Сахалинский залив, пишут «Дни.ру».

Ранее ведущий эксперт Greenpeace Оганес Таргулян заявил в эфире НСН, что детские экскурсии в «китовую тюрьму» противоречат поручению президента и подвергают опасности детей.



