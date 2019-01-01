Движение транспорта в районе Красной площади перекроют в пятницу
В связи с проведением Дня славянской письменности и культуры движение транспорта перекроют 24 мая с 8:00 до 15:00 на участке ул. Ильинка от Красной площади до Старой площади, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Также будет перекрыто движение на участке Красной площади от улицы Ильинка до улицы Варварка, сообщает Агентство «Москва».
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