Движение транспорта в районе Красной площади перекроют в пятницу

В связи с проведением Дня славянской письменности и культуры движение транспорта перекроют 24 мая с 8:00 до 15:00 на участке ул. Ильинка от Красной площади до Старой площади, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Также будет перекрыто движение на участке Красной площади от улицы Ильинка до улицы Варварка, сообщает Агентство «Москва».

