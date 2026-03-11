Две трети жителей Дальнего Востока топят дома углем и мазутом

Большинство жителей Дальнего Востока до сих пор топят дома углем или мазутом несмотря на то, что Дальний Восток — богатый газом регион, заявил НСН сенатор РФ Александр Ролик.

«Дальний Восток добывает газ, экспортирует газ — но при этом имеет проблемы с газификацией. Ее уровень региона сегодня составляет всего 28%. Это значит, что большинство жителей топят углём или мазутом. Это необходимо менять», — сказал сенатор.

По его словам, перевести регион на газовое оборудование - одна из ключевых задач до 2036 года. К этому времени уровень газификации региона должен вырасти с нынешних 28% до более чем 50%. Параллельно планируется решить проблему энергодефицита: до 2030 года предстоит построить новые генерирующие мощности на 12,8 гигаватта и модернизировать существующие электростанции с приростом эффективности на 20%. Износ электросетевого хозяйства на Дальнем Востоке сегодня в 1,4 раза выше среднероссийского.

«Без надёжной энергетики невозможно ни нормально жить, ни развивать экономику. Новые заводы, горно-обогатительные комбинаты, жилые кварталы — всё это требует электричества. Его дефицит — это тормоз для всего остального», — подчеркнул Ролик.

В числе крупных энергетических объектов, запланированных к строительству, — Новоленская ТЭС в Якутии мощностью с инвестициями 257 миллиардов рублей и Мокский гидроузел в Бурятии на 254 миллиарда рублей.

Ранее сенатор Ролик рассказал НСН, что на Дальнем Востоке к началу 2026 года реализуется более 3 тысяч инвестиционных проектов на 13,5 триллиона рублей, а также начали работу свыше тысячи новых предприятий, которые обеспечили жителям региона 180 тысяч рабочих мест.

