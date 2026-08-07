Две трети опрошенных россиян доверяют страховым компаниям

Большинство опрошенных россиян доверяют страховым компаниям. Об этом заявили 72% граждан, говорится в совместном исследовании компания «Ингосстрах» и Аналитический центр НАФИ.

«Большинство россиян (72%) доверяют страховым компаниям. При этом доверие уже не является единственным условием развития рынка: для потребителя важны понятная ценность полиса, его стоимость и уверенность в том, что при наступлении страхового случая полис действительно обеспечит финансовую защиту», — говорится в сообщении страховой компании.

Также исследование выявило, что 90% пользователей страховых услуг удовлетворены процессом оформления полиса. Каждый второй отметил, что не сталкивался с трудностями при оформлении страховки. При этом 17% россиян сталкивались с навязыванием услуг, 14% пожаловались на сложность сравнения предложений, а 11% — на технические сбои на сайте или в приложении. Каждый десятый указывал на сложные формулировки в договорах.

В качестве основной причины оформления полиса требования законодательства называют почти половина опрошенных — 42%. Страховой договор по предложению работодателя заключает 19%, еще столько же — из-за опасений перед будущим. 28% пользователей страховых услуг делают это для защиты семьи от непредвиденных расходов.

Самые распространенные виды страхования – ДМС (49%) и ОСАГО (47%). Недвижимость и имущества страхуют 29% респондентов, 20% делают полисы от несчастных случаев и болезней. 19% и 18% оформляют КАСКО и страхование жизни, соответственно.

