Два смартфона заставили погасить долги

Судебные приставы в Ялте провели рейдовые мероприятия по исполнительным производствам о взыскании налогов и сборов, включая пени. Представители службы судебных приставов осуществили выходы по адресам 6 должников. В магазине детских игрушек у предпринимателя, не оплатившего задолженность по налоговым платежам в размере 67 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства арест был наложен на два айфона, принадлежащих должнику. Через 2 часа бизнесмен погасил задолженность по налоговым платежам в полном объеме, а также исполнительский сбор, сообщает Крымское информационное агентство.

