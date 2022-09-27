Два самолета с маршрутом Москва-Ереван приземлились в Минводах

Два самолета «Аэрофлота» с маршрутом Москва - Ереван приземлились в городе Минеральные Воды в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что оба самолета позднее отправятся в место назначения. Посадка в Минводах произошла «по решению авиаперевозчика» в связи с техническими проблемами.

По данным «Аэрофлота», пассажиры находятся в зоне ожидание в аэропорту Минеральных вод.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Аэрофлот
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