Два самолета с маршрутом Москва-Ереван приземлились в Минводах
27 сентября 202223:53
Два самолета «Аэрофлота» с маршрутом Москва - Ереван приземлились в городе Минеральные Воды в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что оба самолета позднее отправятся в место назначения. Посадка в Минводах произошла «по решению авиаперевозчика» в связи с техническими проблемами.
По данным «Аэрофлота», пассажиры находятся в зоне ожидание в аэропорту Минеральных вод.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru