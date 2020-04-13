Два рейса для вывоза россиян из Бангока и Анталии планируются на 14 апреля

Два рейса для вывоза российских граждан из Бангкока и Анталии будут организованы 14 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным источника агентства, оба рейса получили утверждение оперштаба РФ. Уточняется, что рейс «Аэрофлота» пройдет по маршруту Анталия – Москва, а рейс S7 – Бангкок – Новосибирск.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин допустил выделение дополнительных средств для вывоза застрявших за границей россиян.

Напомним, с 6 апреля Россия возобновила все международные авиарейсы по вывозу россиян, оставшихся за границей. Оно было временно приостановлено 4 апреля с целью недопущения новых завозных случаев коронавируса. По данным Минтранса, эвакуироваться захотели около 25,8 тысячи россиян.



