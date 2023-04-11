Два новых кафе откроют в Перовском парке победители торгов
Победители городских торгов смогут открыть два новых кафе в Перовском парке на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, одна из точек – готовый киоск площадью около 10 квадратных метров. Второй нестационарный торговый объект победитель торгов сможет установить самостоятельно. Обе торговые точки будут располагаться в оживленных местах рядом с футбольным стадионом, парком аттракционов, детскими и спортивными площадками. Заявочные кампании по объектам завершатся 21 апреля, сами аукционы пройдут 26 апреля. Принять участие в торгах смогут представители малого и среднего бизнеса. С победителями подпишут договоры на пять лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru