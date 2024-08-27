Володин: За арестом Дурова стоит Вашингтон

США стоят за арестом основателя Telegram Павла Дурова. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как отметил политик, мессенджер — одна из немногих самых больших интернет-площадок, на которую Вашингтон не имеет влияния, и президенту США Джо Байдену «важно взять Telegram под контроль» в преддверии выборов главы государства. По словам Володина, слежка в соцсетях, тотальная цензура и подчинение — привычные способы политического управления и внешнего влияния американских властей, однако пока они не могут заставить Telegram ввести премодерацию и передавать данные Госдепу и ЦРУ.

Володин подчеркнул, что Дуров «никогда не питал иллюзий» по поводу США: бизнесмен называл страну полицейским государством, отмечая, что вести дела в Кремниевой долине больше не стоит, заявлял об интересе американских спецслужб и попытках вербовки сотрудников Telegram.

«Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа... не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», — написал Володин в Telegram-канале.

Ранее Павла Дурова задержали во Франции до 28 августа, бизнесмена заподозрили в 12 тяжких преступлениях, совершенных с использованием Telegram, напоминает Ura.ru.

