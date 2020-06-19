Дуров сохранит конфиденциальность Telegram после разблокировки
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров положительно оценил решение Роскомнадзора о разблокировке приложения в России и и подчеркнул, что для его команды в приоритете остается сохранность личных данных пользователей. Об этом сообщает Интерфакс.
Дуров заявил, что после отмены всех ограничений качество предоставляемых сервисом услуг повысится, приложение будет доступно без дополнительных настроек. Сохранение тайны переписки глава Telegram назвал "фундаментальным принципом" работы Telegram во всем мире.
Роскомнадзор уже удалил Telegram из реестра запрещенных ресурсов. Решение о блокировке было вынесено в 2018 году Таганским судом Москвы. По данным агентства, попытки блокировки были неэффективны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
561 тыс.+7 790 / сут.
Умерли
7 660+182 / сут.
Выздоровели
314 тыс.+9 621 / сут.
- Дуров сохранит конфиденциальность Telegram после разблокировки
- Умер экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев
- Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала
- Число умерших от COVID-19 в мире превысило 450 тысяч
- Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru