Дуров сохранит конфиденциальность Telegram после разблокировки

Дуров заявил, что после отмены всех ограничений качество предоставляемых сервисом услуг повысится, приложение будет доступно без дополнительных настроек. Сохранение тайны переписки глава Telegram назвал "фундаментальным принципом" работы Telegram во всем мире.

Роскомнадзор уже удалил Telegram из реестра запрещенных ресурсов. Решение о блокировке было вынесено в 2018 году Таганским судом Москвы. По данным агентства, попытки блокировки были неэффективны.

