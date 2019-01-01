Дума увеличила пособия на детей для малоимущих до прожиточного минимума

Госдума поддержала в третьем, окончательном, чтении законопроект, который увеличил число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости. Он повышен с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума в конкретном регионе.

Одновременно для таких семей увеличивается срок ежемесячных выплат на первого и второго ребенка с полутора лет до трёх. Размер пособия будет равняться величине регионального прожиточного минимума на детей.

Поправки вступят в силу с 1 января 2020 года. Как отмечает Life.ru, согласно определённому порядку, родителям необходимо будет направить заявление на пособия до достижения ребёнком возраста одного года. После этого надо будет писать новое заявление для продления срока выплат ещё на один год. Таким образом, заявление о пособии можно подать три раза.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев выступил с инициативой повысить адресно пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет с нынешних 50 рублей до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе. Президент Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 1 октября обеспечить внесение в законодательство соответствующих поправок.

