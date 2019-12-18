Дума приняла закон о запрете сжигания непереработанного мусора
Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили законопроект о запрете сжигания непераработанного мусора.
Также документ вводит в законодательство понятие «утилизация отходов» и штрафы за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, законопроект устанавливает обязательную экологическую экспертизу мусоросжигательных предприятий.
Как заявил «Интерфаксу» глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, законопроект, в том числе, направлен на стимулирование переработку отходов и вводит целевое расходование средств экологического сбора.
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