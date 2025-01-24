Дугин предложил разблокировать соцсеть Х
Россия могла бы разблокировать социальную сеть Х с учетом произошедших на платформе изменений, считает философ, политолог и социолог Александр Дугин. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Как напомнил Дугин, соцсеть в России заблокировали при «прежнем владельце-ультраглобалисте». По мнению ученого, новый владелец Х бизнесмен Илон Маск превратил сервис в «платформу свободы слова» и продвижения консервативных ценностей.
«Нам надо более гибко, мне кажется, действовать. То есть мы видим, что меняется что-то. Например, в той или иной социальной сети можно открыть. А потом, если, например, нас это точно не будет устраивать, можно снова закрыть», — отметил Дугин.
Он добавил, что в США идет фундаментальная трансформация элит, и за ней важно следить, в том числе посредством соцсетей.
Между тем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о блокировке соцсети TikTok в России. Эксперт отметила, что государство не предпринимало ограничительных мер в отношении ресурса, при этом Мизулина указала, что альтернативы сервису в стране пока нет, пишет RT.
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