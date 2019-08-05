Дублер Кутузовского проспекта станет 24-й вылетной магистралью Москвы

Южный дублер Кутузовского проспекта будет выполнять функцию новой вылетной магистрали российской столицы. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин во время инспекции строительства трассы. Как отметил градоначальник, Можайское шоссе и Кутузовский проспект - одни из самых плотно загруженных дорог. Именно для улучшения обстановки на трассах и затеяно строительство двух дублёров Кутузовского проспекта – северного и южного.

Под первый уже целиком готова земля, завершено проектирование, проект находится на стадии экспертизы. Южный дублёр тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца. В данный момент идет реконструкция развязки на МКАД. По словам Собянина, строительство предполагает много переходов через улицы, железные дороги, сложные инженерные сооружения.

Несмотря на это, мэр выразил уверенность, что до конца 2020 года Южный дублер будет завершён, отмечает АГН «Москва». Эта трасса станет 24 вылетной магистралью Москвы, диной 11 километров. Она проляжет от МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Для защиты жилых домов от шумового воздействия смонтируют экраны протяженностью 1,7 километра.

